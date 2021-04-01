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Норму о предоставлении отчетности в электронном виде предлагается сделать обязательной

Норму о предоставлении отчетности в электронном виде предлагается сделать обязательной

Депутаты Комитета по экономической политике рассмотрели во втором чтении проект закона с изменениями и дополнениями в законы «О порядке предоставления финансовой, налоговой и статистической отчетностей в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О государственной статистике».

В Приднестровье уже создана информационная цифровая система, которая дает возможность предприятиям и организациям сдавать финансовую, налоговую, статистическую отчетность в электронном формате. В настоящее время система работает в тестовом режиме и хозяйствующие субъекты пока могут выбрать форму сдачи отчетов – в бумажном варианте или в электронном виде, сообщается на сайте ВС ПМР.

«Предоставление финансовой, статистической, налоговой отчетности по электронным каналам связи является определенным шагом вперед. Это удобно, современно и перспективно. Любой представитель малого, среднего, крупного бизнеса, находясь либо у себя дома, либо в офисе и имея доступ к Интернету, мгновенно может отправить всю необходимую отчетность в уполномоченный орган. Тем самым он освобождается от лишних походов, поездок в соответствующую организацию, от того, чтобы стоять в очереди, тратить на это время и деньги», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Законопроектом, который подготовило Правительство, предлагается сделать норму о предоставлении отчетности в электронном виде обязательной. На заседании профильного комитета обсуждали вопрос о том, с какого времени начнет действовать такая норма. Правительство предлагало с 1 июля этого года. Комитет считает, что предприятиям надо предоставить больше времени для перехода на отчеты в цифре. Хозяйствующим субъектам необходимо закупить технику и установить программное обеспечение. Речь идет в основном о малых и средних предприятиях, а также предприятиях АПК. Крупные предприятия готовы к тому, чтобы сдавать отчеты в цифровом варианте. К слову, в России 2020 год был переходным периодом. Именно для того, чтобы малый, средний бизнес и предприятия АПК адаптировались к системе цифровой отчетности. В Приднестровье к настоящему времени уже более 300 предприятий сдают отчеты в электронной форме.

Комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в окончательном чтении при условии, что норма об отчетности в электронном формате станет обязательной с 1 января 2022 года.
vspmr.org
  • Сегодня, 20:52
  • DTV
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