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Стрелков предрек России войну с Украиной за Крым

Стрелков предрек России войну с Украиной за Крым

Украина всерьез может попытаться силой отобрать Крым у России. Как сказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, Киев может задуматься об этом в том случае, если РФ не даст отпор ВСУ в Донбассе.

По его словам, США сейчас физически понуждают Кремль сдать Донбасс без боя. В этом случае, как указал Стрелков, такое развитие событий "позволит получить чрезвычайно кратковременную отсрочку перед тем, как Украина развяжет более или менее серьёзные боевые действия на крымском направлении", передает mk.ru

При этом, как передает НСН, Стрелков считает, что подобная отсрочка ухудшит позиции в предстоящей войне. Он утверждает, что Украина будет воевать не только за Донбасс, но и за Крым.

Стрелков также утверждает, что Киев лучше готов к войне, так как готовился к ней с января. А вот Россия начала демонстративно стягивать силы к украинской границе только в марте. Тем не менее ВСУ пока не решатся идти в бой, так как еще не завершилась весенняя распутица.

Между тем первый заместитель главы Министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что Киев продолжает перебрасывать войска и боевую технику к линии разграничения. Он также назвал примерные сроки начала крупномасштабного наступления ВСУ.

mk.ru
  • Сегодня, 21:01
  • DTV
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