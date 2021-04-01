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Украина примет участие в миссии НАТО в Ираке

Украина примет участие в миссии НАТО в Ираке

Специалисты из Украины уже участвуют в миссиях в Афганистане и в Косово, а теперь присоединяться и к миссиям в Ираке и Средиземном море.
В миссии НАТО в Ираке и операции Морской охранник в Средиземном море примут участие специалисты из Украины. Об этом заявил представитель Минобороны Украины Юрий Васильев на брифинге во вторник, 6 апреля.

"Украина все свои годы независимости была контрибьютором в международную безопасность, и мы продолжаем, несмотря на ту агрессию, которая у нас есть, свои взносы в миссии и операции под командованием НАТО. Сейчас мы имеем специалистов, которые находятся в миссии в Афганистане Решительная поддержка и в силах в Косово. Но с учетом последних наших предложений, которые были восприняты, мы сейчас готовимся направить наших специалистов еще в две операции: миссия НАТО в Ираке и операция Альянса Морской охранник", - сказал Васильев.

По словам Васильева, учитывая полученный статус партнера с расширенными возможностями, Украина будет привлекаться к пяти учениям НАТО по тематике коллективной обороны, сообщает korrespondent.net.

"Мы выходим на новый этап и будем прорабатывать в этому году, надеемся, во второй половине года, отправить нашего гражданского представителя Министерства обороны в качестве так называемого добровольного национального взноса (voluntary national contribution)", - добавил Васильев.

Ранее в НАТО рассказали, что Украине нужно для членства в Альянсе. Кроме реформы в оборонной сфере в стране должны быть демократические институты, верховенство права и борьба с коррупцией.
korrespondent.net
  • Сегодня, 21:07
  • DTV
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