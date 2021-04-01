В Дубоссарах продолжается акция по сбору средств на установку памятника хирургу с мировым именем Николаю Склифосовскому. К ней присоединились трудовые коллективы предприятий и организаций, предприниматели и неравнодушные жители города.
Сбор средств на увековечивание памяти известного земляка был начат несколько лет назад по инициативе государственной администрации города и района и при поддержке общественных организаций, уточняет novostipmr.com.
Уже собрано 19,5 тысяч рублей. Средства аккумулируются на банковском счету.
Заместитель главы госадминистрации по социальным вопросам Наталия Кравец рассказывает, что в акции принимают участие и люди, которые проживают за пределами республики.
«В России очень много наших соотечественников. К нам обратились, чтобы мы открыли счёт и для возможности перечисления средств из-за рубежа. Желающих внести свой вклад в увековечение памяти о Николае Склифосовском много. Конечно, свои коррективы внесла пандемия, но дело продолжается», – отметила она.
Параллельно идёт обсуждение места расположения будущего памятника – его предлагают установить в парке села Дзержинского. novostipmr.com