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В Дубоссарах продолжают сбор средств на установку памятника Николаю Склифосовскому

В Дубоссарах продолжают сбор средств на установку памятника Николаю Склифосовскому

В Дубоссарах продолжается акция по сбору средств на установку памятника хирургу с мировым именем Николаю Склифосовскому. К ней присоединились трудовые коллективы предприятий и организаций, предприниматели и неравнодушные жители города.

Сбор средств на увековечивание памяти известного земляка был начат несколько лет назад по инициативе государственной администрации города и района и при поддержке общественных организаций, уточняет novostipmr.com.

Уже собрано 19,5 тысяч рублей. Средства аккумулируются на банковском счету.

Заместитель главы госадминистрации по социальным вопросам Наталия Кравец рассказывает, что в акции принимают участие и люди, которые проживают за пределами республики.

«В России очень много наших соотечественников. К нам обратились, чтобы мы открыли счёт и для возможности перечисления средств из-за рубежа. Желающих внести свой вклад в увековечение памяти о Николае Склифосовском много. Конечно, свои коррективы внесла пандемия, но дело продолжается», – отметила она.

Параллельно идёт обсуждение места расположения будущего памятника – его предлагают установить в парке села Дзержинского.
novostipmr.com
  • Сегодня, 22:04
  • DTV
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