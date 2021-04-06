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В офисе Зеленского раскрыли, за какие шоу президент получает выплаты

В офисе Зеленского раскрыли, за какие шоу президент получает выплаты

Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», одним из основателей которой он является. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства, пишет gazeta.ru

«Что касается сериала «Папик» и «Папик 2», эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому, соответственно, он не получает роялти от продаж этого контента», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе заявили, что Зеленский получает денежное вознаграждение от использования принадлежащих ему торговых марок исключительно на территории Украины. В частности, самые крупные выплаты роялти в период с 2019 по 2020 год он получил за использование «Вечернего квартала», «Рассмеши комика» и «Женского квартала». Указанные продукты были созданы и реализованы на украинской территории.

Комментируя информацию о продаже «Кварталом 95» прав находящемуся под санкциями российскому каналу в офисе Зеленского отметили, что студия не влияет на стратегию продаж дистрибьютора.

Студия «Квартал 95» занимается производством фильмом, сериалов и юмористических передач. Зеленский, который является сооснователем «Квартала 95», покинул бизнес после того, как был избран главой государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доходы за 2020 год.

gazeta.ru

  • Сегодня, 08:45
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