Симптомы раннего поллиноза и респираторной инфекции схожи, поэтому заболевание могут начать лечить неправильно.
С приходом весны родители начали путать симптомы ранней аллергии у детей с коронавирусной инфекцией, рассказали «Известиям» медики. Речь о так называемой грибковой аллергии, которая начинается еще до цветения деревьев в России, а также о раннем поллинозе. Симптомы COVID-19 (как и других ОРВИ) и аллергии действительно схожи, сообщили «Известиям» в Центре молекулярной диагностики ЦНИИ Роспотребнадзора. Некоторые родители при первых признаках простудного заболевания начинают лечить детей именно от инфекции. Это опасно: неправильная терапия при аллергии может поспособствовать развитию астмы, предупредили медики. Они рекомендуют обращаться за консультацией к профессионалам.
Дела весенние
Вместе с весной аллергики встречают привычные им проблемы: начинается насморк, слезятся глаза, может появиться кашель. Однако если эти симптомы появляются впервые, в частности, у детей, их часто путают с респираторно-вирусной инфекцией. Это особенно опасно в период пандемии: у лекарств от ОРВИ есть побочные эффекты, а вовремя неопознанная аллергическая реакция грозит развитием бронхиальной астмы, утверждают эксперты. Возможна и обратная ситуация — вовремя не диагностированный коронавирус может перейти в тяжелую форму. Кроме того, пациент заразен для окружающих.
Определить, аллергия у ребенка или нет, можно только после вовремя проведенного обследования, сказала «Известиям» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Иногда даже врачу бывает непросто решить эту задачу, так как одно заболевание не исключает другое, отметила специалист.
— Коронавирусная инфекция у детей часто протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Симптомы могут быть неяркими, «смазанными». В первую очередь необходимо оценить эпидемиологическую ситуацию: были ли случаи заражения в детском саду или школе, болел ли кто-то из тех, с кем контактирует ребенок, в последние две недели, — рассказала она.
Хорошо известно, что так называемая грибковая аллергия начинается еще до цветения деревьев в России, отметила врач-аллерголог детской клиники «Медси» Ксения Болгова. Сходит снег, оголяется прошлогодняя опавшая листва, и в воздух попадает огромное количество спор плесневых грибков, пояснила она. Споры грибов невидимы глазу, но могут вызвать симптомы аллергии: насморк, кашель, зуд глаз, сообщила эксперт.
— Чтобы обезопасить себя от возникновения аллергических реакций на грибки и плесень, необходимо по возможности избегать контакта с ними. В доме это контроль над влажными местами в ванной или на балконе, ограничение количества комнатных цветов в горшках, потому что земля — это источник плесневых грибов, — посоветовала Ксения Болгова. — На улице можно обезопасить ребенка с помощью так называемых барьерных средств, которые назначит врач-специалист. Самолечением заниматься нельзя, ведь симптомы заболевания могут усугубиться.
Немного позже начинается аллергия на пыльцу деревьев — поллиноз. Если симптомы заболевания начинаются впервые, их также часто путают с респираторно-вирусной инфекцией, в том числе коронавирусом, говорят эксперты.
Особые приметы
Специфичный признак коронавирусной инфекции — потеря обоняния и вкуса. У детей этот симптом может быть слабо выражен или отсутствовать. При аллергии ребенок тоже может хуже чувствовать запахи, но снижение обоняния в этом случае будет обусловлено воспалением и отеком слизистой оболочки. Как только симптомы уйдут, обоняние восстановится. Также при аллергическом рините наблюдается обильное слизистое отделяемое из носа, покраснение, заложенность, зуд.
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в мире и в России родители часто переживают при любых, даже минимальных проявлениях симптоматики, подтвердила «Известиям» врач аллерголог-иммунолог детской клиники «Медси» Ксения Нуруллова. Многие считают, что это может быть проявлением коронавирусной инфекции, пояснила она.
— Тревога родителей весьма понятна, так как заболевания схожи. При любом развитии ситуации лучшей рекомендацией будет обратиться к специалистам здравоохранения. Так как неправильное лечение или лечение не того заболевания может привести к ухудшению состояния ребенка. Отсутствие компенсации минимальных проявлений поллиноза могут приводить к дебюту бронхиальной астмы, — подчеркнула аллерголог.
В Центре молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что отличительные признаки инфекционного заболевания — симптомы интоксикации. Это вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, иногда тошнота и рвота, повышение температуры. При аллергии даже на фоне выраженных воспалительных реакций симптомов интоксикации не бывает, отметили специалисты.
Болезненное сочетание
Нельзя исключать ситуацию, когда у ребенка может быть сразу два заболевания: и аллергия, и новая коронавирусная инфекция. Впрочем, аллергики реже заражаются COVID-19, показало исследование международной группы ученых, в состав которой вошли специалисты Сеченовского университета, Университета Гиссена (Германия), Центра изучения легких в Марбурге (Германия) и др.
— У нас есть предположение, что тип воспаления, характерный для аллергиков, — Th-2 — является протективным (защитным. — «Известия») при коронавирусе, — сообщил завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
Однако этот вопрос еще требует дальнейшего изучения, отметил он. Что же касается сезонной аллергии и коронавируса, то все специалисты настаивают на том, что необходимо обращаться к врачу во избежание неверных назначений. iz.ru