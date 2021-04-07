Землетрясение магнитудой 9,9 было зафиксировано в ночь на среду в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, информирует Байкальский филиал единой геофизической службы Российской академии наук на своём сайте.
По оперативным данным, подземный толчок произошёл 7 апреля в 00:21 по местному времени, передает mk.ru
Эпицентр располагался в 71 км на северо-восток от крупного посёлка Нижнеангарск на северном берегу озера Байкал.
Ранее стало известно, что последние полгода в Байкальской рифтовой зоне, где предположительно наблюдается расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, зафиксировано увеличение сейсмоактивности. mk.ru