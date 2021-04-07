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Землетрясение магнитудой 9,9 зафиксировали на северном берегу Байкала

Землетрясение магнитудой 9,9 зафиксировали на северном берегу Байкала

Землетрясение магнитудой 9,9 было зафиксировано в ночь на среду в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, информирует Байкальский филиал единой геофизической службы Российской академии наук на своём сайте.

По оперативным данным, подземный толчок произошёл 7 апреля в 00:21 по местному времени, передает mk.ru

Эпицентр располагался в 71 км на северо-восток от крупного посёлка Нижнеангарск на северном берегу озера Байкал.

Ранее стало известно, что последние полгода в Байкальской рифтовой зоне, где предположительно наблюдается расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, зафиксировано увеличение сейсмоактивности.
mk.ru
  • Сегодня, 13:04
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