Шокирующий случай произошел в гагаузском селе Авдарма. Группа подростков отправилась на отдых в лес. В компании оказался восьмилетний ребенок, отказ которого употребить спиртное вызвал бурное недовольство старших подростков.
Те посчитали необходимым решить вопрос силой – напав на мальчика и удерживая его, агрессоры заставляли свою жертву пить. Остановились они лишь тогда, когда ребенок потерял сознание, сообщает sputnik.md.
Испугавшись, несовершеннолетние бросили ребенка в лесу и убежали. Скорую помощь на место вызвали проезжавшие мимо люди. Именно они и обнаружили на земле тело ребенка.
В управлении полиции Гагаузии корреспонденту Sputnik факт случившегося подтвердили. По данным правоохранителей, ребенка доставили в комратскую районную больницу.
"Бригадой скорой помощи в приемное отделение районной больницы Комрата с интоксикацией неясной этиологии был доставлен 8-летний житель Комратского района", – сообщили в пресс-службе полиции Гагаузии.
В администрации медучреждения добавили, что в момент поступления в больницу в организме ребенка обнаружен алкоголь.
"У него было диагностировано алкогольное отравление средней степени тяжести. Конечно, для организма ребенка это серьезный стресс. Врачи осмотрели мальчика в присутствии родителей, "прокапали", стабилизировали, после чего отпустили домой", – рассказала директор районной больницы Комрата Нина Райлян.
По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.