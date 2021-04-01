Среди озвученных Главой Правительства вопросов были как частные, так и общего характера. Так, жители одной из многоэтажек Бендер жаловались на заброшенный автобус, припаркованный несколько месяцев назад и начинающих приходить в негодность. Проблему решено обобщить и изучить применительно ко всем городам, где есть заброшенные автомобили во дворах, сообщает пресс-служба Правительства.
Ряд обращений касался состояния дорожного полотна на одной из улиц Слободзеи, незаконной, по мнению жителя Рыбницкого района, вырубке деревьев в Строенцах, текущих крыш многоквартирных домов. К слову, что касается последнего направления, то по поручению Председателя Правительства Минэкономразвития готовит комплексную программу по ремонту общежитий. Требует реконструкции и здание одного из факультетов ПГУ. Так, к Председателю Правительства обратились граждане и рассказали о состоянии корпуса Инженерно-технического института. По мнению заявителя там нет достаточных условийдля обучения студентов, отсутствуют и санузлы. Специальная комиссия выедет на место и обследует здание и состояние аудиторий.
Некоторых граждан волнует ведение бумажной отчетности. В частности, педагоги считают, что ряд документов можно было бы перевести в электронную форму. Напомним, с 1 сентября в 100 учебных заведениях республики начнут вести электронной журнал успеваемости. Как отметил Александр Мартынов, сейчас Минпрос ведет работу над Концепцией цифровизации образовательного процесса, к деятельности в этом направлении подключится и Минцифры.
Обратил внимание Александр Мартынов и на еще один нерешаемый годами вопрос. Он касается отсутствия в больницах горячего водоснабжения. Так, в Бендерском ЦМИРе на протяжении долгих десятилетий не было горячего водоснабжения. По поручению Президента проблему решили быстро.
«Почему так происходит - пациенты и врачи годами работают и лечатся без горячей воды, а чтобы решить проблему много усилий не надо? Мы сотни миллионов рублей вкладываем и по направлениям ЖКХ, и социальной инфраструктуре, а с этим разобраться не можем. Здесь есть недоработка. И я прошу Минэкономразвития совместно с Минздравом на следующем Координационном совете по каждому лечебному учреждению представить информацию: масштаб проблемы, в какие сроки ее можно устранить и сколько стоит. После этого будем принимать решение», - сказал Александр Мартынов.
Также в рамках работы Координационного совета с рядом вопросов выступил президент СПАПП. Юрий Чебан обозначил несколько важных моментов, среди которых реструктуризация кредита по программе субсидирования процентной ставки, взаимодействие с «Проектным институтом Приднестровский», а также вопросы органического земледелия и подготовки специалистов для мелиоративного комплекса по дуальной системе образования.
«Мы совместно с Правительством по примеру Российской Федерацииможем разработать дорожную карту постепенного перехода и дальнейшего развития в республике органического земледелия, включая разработку подзаконных актов и законов. Это ведение сельского хозяйства и перехода к экологическому земледелью это является приоритетом в Европейском Союзе, России и во всем мире. И на наш взгляд мы не должны отставать от таких выгодных для республики перспектив», - пояснил Юрий Чебан.
Председатель Правительства поддержал данную инициативу Союза промышленников, аграрием и предпринимателей. В ближайшее время вопрос проработают профильные ведомства.
Поднимали и тему подготовки кадров для мелиоративного комплекса. Как пояснил президент СПАПП, предприятия сельского хозяйства готовы принимать участие в подготовке гидротехников, операторов насосной станции в рамках дуальной системы образования. Юрий Чебан выступил с предложением провести мониторинг востребованности специальностей данного направления и в случае необходимости подключить к обучению производственную базу сельхозпредприятий. Данное предложение СПАПП также нашло отклик в Правительстве.
«Есть поручение Правительства подготовить программу по развитию мелиорации, и, если есть предложения, подключайтесь, Юрий Михайлович (ред.Чебан). И так, объединив усилия, мы вопрос этот решим. Мы активизировали работу по вложению средств в работу насосных станций, но вопрос по персоналу стоит не менее остро», - заключил Глава Правительства.
Также Юрий Чебан отметил активное и плодотворное взаимодействие с различными ведомствами. gov-pmr.org