На начало апреля в Молдове числилось 680,4 тыс. пенсионеров, число которых по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. сократилось более чем на 13,1 тыс. человек.
Об этом свидетельствуют данные Национальной кассы социального страхования РМ (НКСС), передает infotag.md
Согласно им, средний размер пенсии вырос при этом на 240 леев, достигнув почти 2155 леев. Абсолютное большинство (520,1 тыс. человек) получают пенсию по возрасту (в среднем около 2131 лея), а 117,2 тыс. - по инвалидности (1516 леев). Самые большие пенсии - свыше 9998 лея - у "некоторых категорий работников гражданской авиации" (513 человек), а одни из самых маленьких - по случаю потери кормильца - 1567 лея (10,5 тыс. человек).
Получателями государственных социальных пособий на начало апреля являлось 68,7 тыс. человек - на 2,5 тыс. больше, чем год назад. Размер пособия колеблется от 568 до 776 леев, в основном лицам с ограниченными возможностями.
Размер единовременного пособия по рождению ребенка увеличился с 8299 до 9459 леев. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет для застрахованных лиц равняется 2366 леев, что втрое больше (740), чем для тех, кто не застрахован. Причем последним оно выплачивается лишь до 1,5-2 лет. Infotag.md