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В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания

В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания

После того, как новый закон вступит в силу, иностранцам в РФ станет проще получить российское гражданство.

Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства", сообщает sputnik.md.

"Вводятся три основных миграционных статуса: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание, в рамках которого иностранные граждане смогут законно находиться на территории Российской Федерации", - ответили на запрос Sputnik в пресс-службе МВД РФ.
В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: временно-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.

В ведомстве уточнили, что под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в течение года не более 90 суток (сейчас - 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в РФ свыше 90 суток на законных основаниях.

"Разрешенный срок пребывания иностранного гражданина будет продлеваться или сокращаться, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему было разрешено пребывание в РФ", – дополнили в министерстве.

Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, если их родители работают в России.

Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства необходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.

По данным МВД, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года поставлены 1 миллион 84 тысячи граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
sputnik.md
  • Вчера, 20:55
  • DTV
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