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Задержан за совершение разбойного нападения

Задержан за совершение разбойного нападения

Около двух часов ночи 6 апреля неизвестный незаконно проник в один из частных домов г. Бендеры. Его лицо полностью скрывала самодельная чёрная маска с прорезями для глаз.

Мужчина стал угрожать ножом 81-летней хозяйке дома. Применив физическую силу, он завладел денежными средствами и продуктами питания пенсионерки. Добычей стали 810 рублей ПМР, хлеб, сало и бутылка самогона, передает пресс-центр МВД ПМР.

О произошедшем женщина решилась сообщить в милицию лишь утром, позвонив на линию «102». Потерпевшая также сообщила, что грабитель пытался склонить её к действиям сексуального характера.

Сотрудники уголовного розыска сработали оперативно и слаженно. Несколько оперативных групп подразделения были задействованы в раскрытии преступления.

В этот же день милиционеры установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний житель города, ранее судимый за грабёж и кражу.

В УВД г. Бендеры возбудили уголовное дело по ст. 158 УК ПМР «Разбой». Следственные органы не исключают факт того, что задержанный мог совершить и другие подобные деяния.

Правоохранители обращаются ко всем тем, кто стал жертвой подозреваемого. Сообщить о случившемся можно по телефону доверия в Бендерах: 0(552) 2-84-17 либо написать в Viber +37377505426 или Telegram +37377997253.

Конфиденциальность гарантирована.

Задержан за совершение разбойного нападения
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:02
  • DTV
  • Просмотров: 37
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