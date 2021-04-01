Около двух часов ночи 6 апреля неизвестный незаконно проник в один из частных домов г. Бендеры. Его лицо полностью скрывала самодельная чёрная маска с прорезями для глаз.
Мужчина стал угрожать ножом 81-летней хозяйке дома. Применив физическую силу, он завладел денежными средствами и продуктами питания пенсионерки. Добычей стали 810 рублей ПМР, хлеб, сало и бутылка самогона, передает пресс-центр МВД ПМР.
О произошедшем женщина решилась сообщить в милицию лишь утром, позвонив на линию «102». Потерпевшая также сообщила, что грабитель пытался склонить её к действиям сексуального характера.
Сотрудники уголовного розыска сработали оперативно и слаженно. Несколько оперативных групп подразделения были задействованы в раскрытии преступления.
В этот же день милиционеры установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний житель города, ранее судимый за грабёж и кражу.
В УВД г. Бендеры возбудили уголовное дело по ст. 158 УК ПМР «Разбой». Следственные органы не исключают факт того, что задержанный мог совершить и другие подобные деяния.
Правоохранители обращаются ко всем тем, кто стал жертвой подозреваемого. Сообщить о случившемся можно по телефону доверия в Бендерах: 0(552) 2-84-17 либо написать в Viber +37377505426 или Telegram +37377997253.