Первый проректор Николай Смоленский, представил коллегам предложения по организации Приемной кампании 2021 года в Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко. Он отметил, что 30 марта после согласования с Администрацией Президента были утверждены Контрольные цифры приема в ПГУ в 2021 году. Соответствующее распоряжение есть на сайте Правительства, сообщает пресс-центр ПГУ.
Первый проректор рассказал об этапах Приемной кампании 2021 года.
«Вступительные испытания в рамках Приемной кампании в Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко проводятся в три этапа: предварительное тестирование, основное и дополнительное. Предварительное тестирование осуществляется в условиях карантинных мероприятий, продленных до 15 мая 2021 года в следующем формате и в следующие сроки:
1. Запись на предварительное тестирование – до 15 апреля 2021 года.
2. Предварительное тестирование осуществляется 22, 23 и 24 апреля 2021 года.
Участниками предварительного тестирования сдаются следующие вступительные испытания исходя из основы обучения (договор или бюджет), а именно:
при поступлении на договорную основу обучения на все направления (специальности) абитуриенты освобождаются от сдачи всех вступительных испытаний и в протокол вносятся данные из аттестатов (дипломов) или сертификатов предварительного тестирования;
при поступлении на бюджетную основу обучения на все направления (специальности) абитуриенты освобождаются от сдачи всех непрофилирующих вступительных испытаний и в протокол вносятся данные из аттестатов (дипломов) или сертификатов предварительного тестирования и в обязательном порядке сдают профилирующее вступительное испытание или представляют сертификат предварительного тестирования), результат которого и вносится в протокол», - рассказал Николай Смоленский.
Относительно летней кампании было отмечено, что прием документов на все формы обучения, направления (специальности) осуществляется с 14 июня по 12 июля. Зачисление медалистов, обладателей дипломов с отличием и победителей и призеров олимпиад состоится 13 июля. Сдача вступительных испытаний – с 14 по 25 июля. Зачисление абитуриентов в университет будет проводиться с 28 июля по 5 августа.
По опыту Приемной кампании прошлого года вступительные испытания в 2021 году планируют проводить исходя из основы обучения (договор или бюджет) и наличия конкурса на направлении (специальности) поступления. Например, при поступлении на договорную основу обучения на все направления (специальности) абитуриенты освобождаются от сдачи всех вступительных испытаний и в протокол вносятся данные из аттестатов (дипломов) или сертификатов предварительного тестирования. При поступлении на бюджетную основу обучения на все направления (специальности) абитуриенты освобождаются от сдачи всех непрофилирующих вступительных испытаний и в протокол вносятся данные из аттестатов (дипломов) или сертификатов предварительного тестирования и в обязательном порядке сдают профилирующее вступительное испытание или представляют сертификат предварительного тестирования), результат которого и вносится в протокол. Кроме того, при поступлении на бюджетную основу обучения на направления (специальности), на которых отсутствует конкурс, абитуриенты могут быть освобождены от сдачи всех вступительных испытаний и в протокол вносятся данные из аттестатов (дипломов) или сертификатов предварительного тестирования.
Вступительные испытания на магистерские программы будут проведены согласно установленным правилам, но, возможно, со смещением сроков при условии смещения сроков выпуска бакалавров.
Николай Смоленский подчеркнул, что в данных эпидемиологических условиях формат Приемной кампании прошлого года является самым действенным.
«Нас поддержало Министерство просвещения и теперь мы ждем окончательного решения по вопросу организации Приемной кампании в 2021 году», – подчеркнул Н.Н. Смоленский.