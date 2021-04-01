В Молдове переход на летнее/зимнее время может быть отменен.
Постоянное бюро утвердило повестку дня заседаний парламента на 9 и 16 апреля. В числе прочих вопросов депутатам предстоит рассмотреть законопроект об отмене перехода на летнее/зимнее время, зарегистрированный сегодня, 8 апреля, партией «Шор», сообщает bloknot-moldova.md.
- Зарегистрировал сегодня в Парламенте проект закона об отмене сезонного перевода часов. Мы считаем, что эта практика больше не актуальна. Она не способствует сокращению потребления электроэнергии для чего и применялась эта практика с 1970х годов, но при этом негативно влияет на здоровье людей. Есть много исследований, которые подтверждают, что переход на летнее, а затем обратно на зимнее время вызывает нарушения сна и надолго выбивает людей из равновесия. О необходимости отказа от этой практики давно говорят в Европейском союзе, и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Больше половины стран мира не переводят часы, и Республика Молдова должна оказаться в их числе, - сообщил на своей странице в Facebook автор инициативы Денис Уланов.
Ранее, в октябре 2020 года, с аналогичной инициативой выступил экс- президент Молдовы Игорь Додон.
В марте 2021 года Молдова в очередной раз перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на час назад в ночь с 27 на 28 марта.