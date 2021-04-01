Dnestr.TV

 
0

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект об отмене перехода на летнее/зимнее время

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект об отмене перехода на летнее/зимнее время

В Молдове переход на летнее/зимнее время может быть отменен.

Постоянное бюро утвердило повестку дня заседаний парламента на 9 и 16 апреля. В числе прочих вопросов депутатам предстоит рассмотреть законопроект об отмене перехода на летнее/зимнее время, зарегистрированный сегодня, 8 апреля, партией «Шор», сообщает bloknot-moldova.md.

- Зарегистрировал сегодня в Парламенте проект закона об отмене сезонного перевода часов. Мы считаем, что эта практика больше не актуальна. Она не способствует сокращению потребления электроэнергии для чего и применялась эта практика с 1970х годов, но при этом негативно влияет на здоровье людей. Есть много исследований, которые подтверждают, что переход на летнее, а затем обратно на зимнее время вызывает нарушения сна и надолго выбивает людей из равновесия. О необходимости отказа от этой практики давно говорят в Европейском союзе, и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Больше половины стран мира не переводят часы, и Республика Молдова должна оказаться в их числе, - сообщил на своей странице в Facebook автор инициативы Денис Уланов.

Ранее, в октябре 2020 года, с аналогичной инициативой выступил экс- президент Молдовы Игорь Додон.

В марте 2021 года Молдова в очередной раз перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на час назад в ночь с 27 на 28 марта.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 19:05
  • DTV
  • Просмотров: 64
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна