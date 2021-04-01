Членами Правительства единогласно поддержана инициатива Министерства внутренних дел о расширении перечня объектов и территорий, где запрещено потребление табака и табачных изделий, испарительных смесей.
Согласно документу предлагается расширить перечень, добавив в него еще ряд объектов: - детские площадки, в том числе не ближе чем в 50 метрах от них; - пляжи и зоны отдыха, парки и скверы; - придомовые территории многоквартирных жилых домов. Запрещено курить и на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта (за исключением такси), в том числе на судах речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки; в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения автовокзалов, портов, пристаней, пассажирских вокзалов, причалов, остановок общественного транспорта.
В предлагаемых изменениях установлен запрет на потребление табака и табачных изделий, испарительных смесей в присутствии несовершеннолетних, уточняется на сайте Правительства.
Предлагаемые изменения и дополнения обусловлены напряженной ситуацией с потреблением табака и табачных изделий в общественных местах и курением в присутствии несовершеннолетних. Так, за период с 1 января по 25 октября 2020 года сотрудниками милиции было выявлено административных правонарушений и составлено 850 протоколов. Вместе с тем сотрудниками милиции в рамках постоянной профилактической работы проводятся различные мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение подобных правонарушений, в том числе проводятся лекции в организациях образования по вопросам здорового образа жизни.
Предлагаемые изменения далее направят на рассмотрение в парламент gov-pmr.org