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Предлагается расширить перечень мест, где запрещается курение

Предлагается расширить перечень мест, где запрещается курение

Членами Правительства единогласно поддержана инициатива Министерства внутренних дел о расширении перечня объектов и территорий, где запрещено потребление табака и табачных изделий, испарительных смесей.

Согласно документу предлагается расширить перечень, добавив в него еще ряд объектов:
- детские площадки, в том числе не ближе чем в 50 метрах от них;
- пляжи и зоны отдыха, парки и скверы;
- придомовые территории многоквартирных жилых домов.
Запрещено курить и на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта (за исключением такси), в том числе на судах речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки;
в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения автовокзалов, портов, пристаней, пассажирских вокзалов, причалов, остановок общественного транспорта.

В предлагаемых изменениях установлен запрет на потребление табака и табачных изделий, испарительных смесей в присутствии несовершеннолетних, уточняется на сайте Правительства.

Предлагаемые изменения и дополнения обусловлены напряженной ситуацией с потреблением табака и табачных изделий в общественных местах и курением в присутствии несовершеннолетних. Так, за период с 1 января по 25 октября 2020 года сотрудниками милиции было выявлено административных правонарушений и составлено 850 протоколов. Вместе с тем сотрудниками милиции в рамках постоянной профилактической работы проводятся различные мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение подобных правонарушений, в том числе проводятся лекции в организациях образования по вопросам здорового образа жизни.

Предлагаемые изменения далее направят на рассмотрение в парламент
gov-pmr.org
  • Вчера, 19:31
  • DTV
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