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В Украине изменили условия пересечения границы

В Украине изменили условия пересечения границы

Кабмин дал украинцам больше времени сделать ПЦР-тест, чтобы избежать необходимости соблюдать самоизоляцию.

Кабинет министров изменил условия пересечения границы Украины - теперь обязательной самоизоляции могут избежать украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа - ранее на это давали 48 часов. Соответствующее постановление правительства опубликовали в четверг, 8 апреля, передает korrespondent.net.

"Сегодня были опубликованы очередные изменения, которые правительство внесло в постановление №1236, регламентирующее карантинные ограничения, в частности, касающиеся государственной границы Украины. Эти нормы в ближайшее время будут направлены в подразделения ГПСУ для исполнения", - сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Украинская правда.

Кроме того, теперь детям-иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет, при пересечении границы на въезд не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест.

При этом иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении государственной границы Украины отныне должны идти на самоизоляцию с установкой приложения Вдома, хотя ранее они въезжали без условий.

korrespondent.net
  • Вчера, 19:53
  • DTV
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