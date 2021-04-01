Кабмин дал украинцам больше времени сделать ПЦР-тест, чтобы избежать необходимости соблюдать самоизоляцию.
Кабинет министров изменил условия пересечения границы Украины - теперь обязательной самоизоляции могут избежать украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа - ранее на это давали 48 часов. Соответствующее постановление правительства опубликовали в четверг, 8 апреля, передает korrespondent.net.
"Сегодня были опубликованы очередные изменения, которые правительство внесло в постановление №1236, регламентирующее карантинные ограничения, в частности, касающиеся государственной границы Украины. Эти нормы в ближайшее время будут направлены в подразделения ГПСУ для исполнения", - сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Украинская правда.
Кроме того, теперь детям-иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет, при пересечении границы на въезд не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест.
При этом иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении государственной границы Украины отныне должны идти на самоизоляцию с установкой приложения Вдома, хотя ранее они въезжали без условий.