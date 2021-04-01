Об этом шла речь на онлайн-совещании под руководством Главы Правительства Александра Мартынова. К обсуждению темы присоседились руководители Минэкономразвития, Минсоцзащиты, Минпроса и Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья.
Возможность получить профессию до окончания 11 класса на сегодняшний момент доступна только в трех городах – Тирасполе, Днестровске и Рыбнице (там действуют учебно-производственные комбинаты). Предложено расширить сеть центров за счет привлечения средних специальных организаций. В этом году планируется осуществить проект за счет бюджета. Базой для получения специальности выступят Бендерский торгово-технологический, Дубоссарский индустриальный, Каменский и Слободзейский политехнические техникумы. Оператор швейного оборудования, сборщик обуви, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист, маляр, кондитер и повар – эти профессиональные направления смогут освоить школьники. Срок учебы – 1-2 года. По ее завершении выпускник получает удостоверение с присвоением квалификации, которое позволяет ему устроиться на работу, сообщает пресс-служба Правительства.
По поручению Председателя Правительства Министерство просвещения доработает механизм и представит его окончательную версию в ближайшее время. Планируется, что в полную силу он заработает с сентября этого года.
На онлайн-конференции речь шла и о переквалификации граждан, желающих приобрести новую профессию. Как отметили в Минпросе, профессиональная переподготовка в формате дуального образования успешно реализуется на протяжении трех лет. Рассматривается возможность обучать по дуальной системе кадры для мелиоративного комплекса.
Вступившие с этого года изменения в законодательство позволяют трудоустраиваться инвалидам I и II групп. Раньше такая возможность предоставлялась только инвалида III группы. Пока же на учете состоят 17 инвалидов I и II групп. gov-pmr.org