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Ученикам 10-11 классов предоставят возможность освоить профессию до завершения учебы

Ученикам 10-11 классов предоставят возможность освоить профессию до завершения учебы

Об этом шла речь на онлайн-совещании под руководством Главы Правительства Александра Мартынова. К обсуждению темы присоседились руководители Минэкономразвития, Минсоцзащиты, Минпроса и Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья.

Возможность получить профессию до окончания 11 класса на сегодняшний момент доступна только в трех городах – Тирасполе, Днестровске и Рыбнице (там действуют учебно-производственные комбинаты). Предложено расширить сеть центров за счет привлечения средних специальных организаций. В этом году планируется осуществить проект за счет бюджета. Базой для получения специальности выступят Бендерский торгово-технологический, Дубоссарский индустриальный, Каменский и Слободзейский политехнические техникумы. Оператор швейного оборудования, сборщик обуви, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист, маляр, кондитер и повар – эти профессиональные направления смогут освоить школьники. Срок учебы – 1-2 года. По ее завершении выпускник получает удостоверение с присвоением квалификации, которое позволяет ему устроиться на работу, сообщает пресс-служба Правительства.

По поручению Председателя Правительства Министерство просвещения доработает механизм и представит его окончательную версию в ближайшее время. Планируется, что в полную силу он заработает с сентября этого года.

На онлайн-конференции речь шла и о переквалификации граждан, желающих приобрести новую профессию. Как отметили в Минпросе, профессиональная переподготовка в формате дуального образования успешно реализуется на протяжении трех лет. Рассматривается возможность обучать по дуальной системе кадры для мелиоративного комплекса.

Вступившие с этого года изменения в законодательство позволяют трудоустраиваться инвалидам I и II групп. Раньше такая возможность предоставлялась только инвалида III группы. Пока же на учете состоят 17 инвалидов I и II групп.
gov-pmr.org
  • Вчера, 19:59
  • DTV
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