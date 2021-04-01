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О криминогенной обстановке в республике

О криминогенной обстановке в республике

По итогам первого квартала текущего года на территории Приднестровья зафиксировано 796 преступлений. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По линии милиции общественной безопасности количество противозаконных деяний снизилось более чем на 14%. По линии уголовного розыска – более чем на 3%, и это при том, что в результате усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков число выявленных преступлений, связанных с НОН, возросло в шесть раз, передает пресс-центр МВД ПМР.

По статистике меньше стало убийств, разбойных нападений, хулиганств, мошенничеств.

Дала о себе знать и активная профилактическая работа с подучётной категорией граждан. Практически на 8% отмечено снижение количества преступлений, совершённых лицами, ранее уже преступавшими закон.

По итогам первого квартала текущего года раскрываемость по оконченным производством уголовным делам составила 91,6%. Это несколько больше, чем в 2020 году.

Как отмечают в МВД, тенденция снижения общей регистрации преступлений носит устойчивый характер. Оперативная обстановка в республике остаётся стабильной и находится под контролем правоохранительных органов.
mvdpmr.org
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