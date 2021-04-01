По итогам первого квартала текущего года на территории Приднестровья зафиксировано 796 преступлений. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
По линии милиции общественной безопасности количество противозаконных деяний снизилось более чем на 14%. По линии уголовного розыска – более чем на 3%, и это при том, что в результате усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков число выявленных преступлений, связанных с НОН, возросло в шесть раз, передает пресс-центр МВД ПМР.
По статистике меньше стало убийств, разбойных нападений, хулиганств, мошенничеств.
Дала о себе знать и активная профилактическая работа с подучётной категорией граждан. Практически на 8% отмечено снижение количества преступлений, совершённых лицами, ранее уже преступавшими закон.
По итогам первого квартала текущего года раскрываемость по оконченным производством уголовным делам составила 91,6%. Это несколько больше, чем в 2020 году.
Как отмечают в МВД, тенденция снижения общей регистрации преступлений носит устойчивый характер. Оперативная обстановка в республике остаётся стабильной и находится под контролем правоохранительных органов. mvdpmr.org