Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она, передает rbc.ru
Псаки также отметила, что на этой неделе были убиты пять украинских солдат и назвала происходящее «очень тревожащими знаками».
Сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной появились в конце марта. Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в переброске участвуют около 4 тыс. военнослужащих, они прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым.
О перемещении военных в Ростовскую область также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT).
В Кремле в ответ заявляли, что армия может передвигаться на российской территории по тем маршрутам, по которым считает нужным. Представитель президента Дмитрий Песков уточнял, что движение российских войск не несет угрозы другим государствам.
В США ранее уже заявляли о своей обеспокоенности из-за этого. В начале недели представитель Госдепартамента Нэд Прайс сообщил, что Вашингтон попросил Россию «представить объяснения в связи с этими провокациями».
«Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — добавлял он.
В Минобороны также заявили, что рассматривают возможность отправить военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины.
США задумались о вводе дополнительных военных кораблей в Черное море для «поддержки Украины» на фоне усиления российской армии у ее границ. Этот шаг даст понять Москве, что США внимательно следят за ситуацией, считают в Пентагоне
Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели «в знак поддержки Украины» на фоне усилившегося присутствия российских войск у ее границы, заявил CNN официальный представитель Минобороны США.
По его словам, Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве «особый сигнал» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией.
В соответствии с Конвенцией Монтре, США должны оповестить Турцию о проходе кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор за 14 дней. Пока неизвестно, направили ли США уведомление, говорится в материале CNN. rbc.ru