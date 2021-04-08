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США заявили о максимальном скоплении российских войск у границы Украины

США заявили о максимальном скоплении российских войск у границы Украины

Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она, передает rbc.ru

Псаки также отметила, что на этой неделе были убиты пять украинских солдат и назвала происходящее «очень тревожащими знаками».

Сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной появились в конце марта. Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в переброске участвуют около 4 тыс. военнослужащих, они прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым.

О перемещении военных в Ростовскую область также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT).

В Кремле в ответ заявляли, что армия может передвигаться на российской территории по тем маршрутам, по которым считает нужным. Представитель президента Дмитрий Песков уточнял, что движение российских войск не несет угрозы другим государствам.

В США ранее уже заявляли о своей обеспокоенности из-за этого. В начале недели представитель Госдепартамента Нэд Прайс сообщил, что Вашингтон попросил Россию «представить объяснения в связи с этими провокациями».

«Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — добавлял он.

В Минобороны также заявили, что рассматривают возможность отправить военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины.

США задумались о вводе дополнительных военных кораблей в Черное море для «поддержки Украины» на фоне усиления российской армии у ее границ. Этот шаг даст понять Москве, что США внимательно следят за ситуацией, считают в Пентагоне

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели «в знак поддержки Украины» на фоне усилившегося присутствия российских войск у ее границы, заявил CNN официальный представитель Минобороны США.

По его словам, Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве «особый сигнал» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией.

В соответствии с Конвенцией Монтре, США должны оповестить Турцию о проходе кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор за 14 дней. Пока неизвестно, направили ли США уведомление, говорится в материале CNN.
rbc.ru
  • Сегодня, 07:06
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