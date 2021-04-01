Во время бесплатного скрининга сегодня выявлено 16 случаев гепатита С. Как напоминают в Минздраве, акция проходит в социальном центре в Республиканской клинической больнице (напротив Центра по борьбе со СПИДом). Результат говорят устно, справку не выдают.
Людей с положительным экспресс-тестом на ВИЧ, гепатит С или сифилис направляют на повторный анализ. 8 апреля обследовано 146 человек.
Скрининг проводится до 19 апреля с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 15:30.
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, 33, корпус 5 (Социальный центр, кабинет № 1 и № 2).