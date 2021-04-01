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В небе над Одессой пройдет воздушная дегустация лучших украинских вин

В небе над Одессой пройдет воздушная дегустация лучших украинских вин

Воздушную дегустацию украинских вин проведет 22 мая авиакомпания МАУ. Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, она пройдет в рамках фестиваля Odessa Wine Week, который стартует 18 мая.

Самолет «Боинг» вылетит из одесского аэропорта в 12:00, поднимется на высоту 10 тысяч метров, после чего вернется обратно, передает dumskaya.net

150 пассажиров смогут продегустировать пятерку лучших вин - победителей конкурса в сочетании с блюдами одесской кухни.

На борту лайнера, кроме экипажа, будут работать сомелье, а дегустационные бокалы останутся у пассажиров рейса в качестве подарка.

dumskaya.net
  • Сегодня, 13:21
  • DTV
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