Заявление о государственной регистрации акта гражданского состояния, а также выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния теперь можно будет направить в ЗАГС через Портал госуслуг ПМР. Закон с соответствующей поправкой подписал Президент Вадим Красносельский.
Так, в электронной форме теперь можно подать заявление на госрегистрацию рождения, брака, усыновления ребенка, установления отцовства, смерти. В этих случаях документы, необходимые для регистрации, заявитель должен будет предоставить при личном обращении в ЗАГС, передает novostipmr.com.
По новой редакции Закона «Об актах гражданского состояния» через Портал госуслуг можно будет заказать повторные свидетельства, к примеру о рождении, браке и т. д.
Как в первом, так и во втором случае заявление должно быть заверено простой электронной подписью.
В законе также закреплено, что через Портал госуслуг можно направить заявление о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия. Для этого необходима усиленная квалифицированная подпись каждого заявителя.
Закон, подписанный главой государства, вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.