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Право подавать заявления в ЗАГС в электронной форме закрепили в законе

Право подавать заявления в ЗАГС в электронной форме закрепили в законе

Заявление о государственной регистрации акта гражданского состояния, а также выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния теперь можно будет направить в ЗАГС через Портал госуслуг ПМР. Закон с соответствующей поправкой подписал Президент Вадим Красносельский.

Так, в электронной форме теперь можно подать заявление на госрегистрацию рождения, брака, усыновления ребенка, установления отцовства, смерти. В этих случаях документы, необходимые для регистрации, заявитель должен будет предоставить при личном обращении в ЗАГС, передает novostipmr.com.

По новой редакции Закона «Об актах гражданского состояния» через Портал госуслуг можно будет заказать повторные свидетельства, к примеру о рождении, браке и т. д.

Как в первом, так и во втором случае заявление должно быть заверено простой электронной подписью.

В законе также закреплено, что через Портал госуслуг можно направить заявление о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия. Для этого необходима усиленная квалифицированная подпись каждого заявителя.

Закон, подписанный главой государства, вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.

Право подавать заявления в ЗАГС в электронной форме закрепили в законе
Право подавать заявления в ЗАГС в электронной форме закрепили в законе
novostipmr.com
  • Сегодня, 13:28
  • DTV
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