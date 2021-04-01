Исполнительные органы власти продолжают поиск современных действенных методов стимулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. На площадке Правительства обсудили новые и уже проработанные по поручению Премьера предложения, которые озвучивались ранее. В онлайн-совещании приняли участие Председатель Правительства, вице-премьеры, руководители министерств и главы государственных администраций.
Вопрос качества оказания услуг предприятиями естественных монополий регулярно поднимается в обществе. В адрес Председателя Правительства также поступают жалобы граждан и предпринимательского сообщества на невысокий уровень обслуживания потребителей коммунальных услуг. Кроме того, не всегда эффективно работает обратная связь с населением, пишет gov-pmr.org.
Решением может стать делегирование полномочий по контролю над этим вопросом Общественному совету, созданному при министерстве экономического развития. Его членами являются представители ряда общественных объединений, активно сотрудничающих с Правительством.
По мнению Вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника это – эффективная мера, которая позволит воздействовать на предприятия ЖКХ, и порядок воздействия не будет обладать бюрократической цепочкой.
В свою очередь президент СППАП Юрий Чебан предложил закрепить кураторов за каждым предприятием ЖКХ: «Такая практика зарекомендует себя с положительной точки зрения. Здесь соблюден фактор оперативности и отсутствует фактор чрезмерной нагруженности общественного патроната», - отметил он.
Глава Правительства поддержал такой подход и подчеркнул, что значительные усилия государства направлены на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, позитивные сдвиги наблюдаются, но при этом «есть потенциал для повышения открытости и эффективности» в данной сфере. При этом членов Общественного совета при Минэкономразвития Премьер нацелил на контроль над обратной связью с потребителями услуг, а также уделению пристального внимания планированию и исполнению инвестиционных программ.
Продолжилось обсуждение возможного создания в рамках местных бюджетов целевых фондов по реконструкции придомовых территорий, пешеходных зон, игровых и спортивных площадок. Частично финансирование планируют осуществлять из республиканского бюджета.
Приоритет, по мнению Александра Мартынова, должен отдаваться тем проектам, которые подготовили граждане: «На мой взгляд это было бы неплохо, поскольку стимулировало их к большей активности и была бы больше видна связь государства и общества».
По поручению Председателя Правительства в ближайшие месяцы будет определен бюджет программ и к июню главы государственных администраций презентуют сформированные проекты.
При этом Премьер обратил внимание на тот факт, что целевые фонды должны работать на постоянной основе и ежегодно учитываться при формировании главного финансового документа страны.
Остановились и на развитии такого направления как совместное финансирование государством и гражданами реконструкции жилого фонда. Речь идет о кооперативных домах или товариществах собственников жилья. Зачастую ремонт таких объектов затруднен ввиду отсутствия необходимого количества средств. Несколько вариантов разрешения ситуации уже озвучены. После детального изучения всех нюансов Александру Мартынову представят консолидированное решение.
Отдельно речь шла о необходимости реконструкции старого муниципального жилфонда, в котором проживают социально незащищенные граждане. Вопросом займется Минэкономразвития, которое уже аккумулирует информацию о количестве граждан, проживающих в ветхих домах по договору социального найма.
Глава Слободзейского района Василий Тищенко поднял вопрос размещения детей-сирот. На данный момент в районе сформировалась серьезная очередь на получение жилья для данной категории. Одним из вариантов выравнивания ситуации может стать расселение выпускников интернатов в общежитиях района. Состояние этих объектов и перспективы такого решения оценят в ближайшее время.
В завершении онлайн-встречи Александр Мартынов подчеркнул острую необходимость развития системы ЖКХ и нацелил на продуктивную работу по озвученным поручениям. gov-pmr.org