В период со 2 по 8 апреля на территории ПМР зарегистрировано 161 заявление и сообщение о преступлениях, по 128 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один факт причинения тяжкого вреда здоровью (лицо установлено), один разбой (раскрыт), два грабежа (подозреваемые установлены по всем фактам), одно покушение на изнасилование (раскрыто), 34 кражи (15 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 12 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по 11 из них), одно хулиганство (раскрыто), три преступления в сфере экономики (все раскрыты), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано семь госдолжников и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел зафиксировано 1350 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 14 водителей, которые вели автотранспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено пять таких водителей, в Тирасполе, Слободзейском, Рыбницком и Каменском районах – по два, один – в Дубоссарском.
Со 2 по 8 апреля на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погиб один человек в с. Коротное Слободзейского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Раненых нет. По одному пожару зарегистрировано в сёлах Ташлык Григориопольского района, Ново-Комиссаровка Дубоссарского района и Ержово Рыбницкого района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 25 административных протоколов. mvdpmr.org