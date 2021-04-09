За первый месяц 2021 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 12. Данными о продажах приводят аналитики Counterpoint Technology Market Research. Второе место занял iPhone 12 Pro Max, третье — iPhone 12 Pro. На три эти модели пришлись 15 процентов мировых продаж (в штуках), передает ria.ru
Самым продаваемым Android-смартфоном оказался бюджетный Redmi 9А, который с 2 процентами занял 5 место в рейтинге. Десятку популярных трубок замыкает прошлогодний iPhone SE.
Аналитики считают, что в этом году будет расти спрос на 5G-смартфоны, даже в тех странах, где эта сеть еще не работает. Пользователи осознанно выбирают такие гаджеты, чтобы избежать проблем при запуске мобильных сетей пятого поколения.