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Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать "аннексию Крыма"

Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать "аннексию Крыма"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле подтвердил решение Анкары не признавать "аннексию Крыма". Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TRT.

"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде "Крымской платформы", которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины", - считает Эрдоган, пишет ТАСС.

Кроме того, Эрдоган рассказал, что у Турции и Украины есть совместные проекты строительства жилья и мечети для "родственных крымских татар". "Что касается жилищного проекта, то мы только что сделали первый конкретный шаг. Мы также надеемся добиться прогресса в проекте строительства мечети в ближайшем будущем", - добавил президент республики.

Он также отметил, что Турция и Украина договорились продолжать стратегическое партнерство.

Турция считает своей целью обеспечить безопасность и спокойствие в Черном море, заявил Эрдоган.

Он утверждает, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны. "Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран", - сказал президент Турции.

Подразделения ВСУ в конце марта провели учения над акваторией Черного моря у побережья Херсонской области, на которых отработали использование разведывательно-ударных бесплотных летательных аппаратов турецкого производства Bayraktar TB2.

В 2019 году Украина закупила и провела испытания Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.
tass.ru
  • Вчера, 20:23
  • DTV
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