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В Кишинев 1 мая доставят из Иерусалима Благодатный огонь

В Кишинев 1 мая доставят из Иерусалима Благодатный огонь

Вечером 1 мая накануне православной Пасхи в Молдову доставят из Иерусалима Благодатный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Митрополии, передает newsmaker.md.

«В души людей нужно нести надежду и свет. Поэтому традиция привозить из Иерусалима Благодатный огонь не прерывается в период пандемии, а пройдет с соблюдением необходимых правил защиты», — говорится в сообщении Митрополии, опубликованном 9 апреля.

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в аэропорт Кишинева и передадут представителям епархий. Они доставят огонь во все церкви Молдовы.

newsmaker.md
  • Вчера, 20:31
  • DTV
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