Вечером 1 мая накануне православной Пасхи в Молдову доставят из Иерусалима Благодатный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Митрополии, передает newsmaker.md.
«В души людей нужно нести надежду и свет. Поэтому традиция привозить из Иерусалима Благодатный огонь не прерывается в период пандемии, а пройдет с соблюдением необходимых правил защиты», — говорится в сообщении Митрополии, опубликованном 9 апреля.
Благодатный огонь доставят из Иерусалима в аэропорт Кишинева и передадут представителям епархий. Они доставят огонь во все церкви Молдовы.