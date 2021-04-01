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Мальта будет платить туристам по 200 евро

Мальта будет платить туристам по 200 евро

Туристический сектор генерирует 27% экономики островного государства. Из-за пандемии эта отрасль фактически замерла.
Власти Мальты намерены этим летом выплачивать до 200 евро иностранным туристам, которые проведут в стране хотя бы три дня. Об этом сообщило агентство Reuters.

В пятницу министр туризма страны Клейтон Бартоло представил план, согласно которому большинство ограничений по коронавирусу на Мальте отменят к 1 июня, и туристы, которые забронируют отели на лето, получат бонусные выплаты, передает korrespondent.net.

Так, туристы, забронировавшие номер в пятизвездочном отеле получат по 200 евро, в четырехзвездочном – по 150, а за бронь в трехзвездочной гостинице – по 100 евро. Выплаты увеличат на 10%, если гость выберет в качестве места размещения объект на острове Гоцо — в трех километрах к северу от Мальты.

"Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", – пояснил министр.

Указано, что туристический сектор прямо и косвенно генерирует 27% экономики островного государства, и из-за пандемии отрасль фактически замерла. Если в 2019 году Мальту посетили более 2,7 млн человек, то в 2020 году этот показатель упал более чем на 80%.

korrespondent.net
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
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