Dnestr.TV

 
0

Россиянам напомнили о возможности уйти на пенсию досрочно

Россиянам напомнили о возможности уйти на пенсию досрочно

В московском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, что некоторые россияне имеют возможность досрочно уйти на пенсию с нынешнего года. Об этом пишет lenta.ru ссылаясь на «Российская газета».

Так, с этого года впервые могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию матери четверых детей, рожденные в 1965 году. «Женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет», — пишет издание.

В ПФР также заявили, что с 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

При этом россиянки, имеющие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Мать троих детей может пойти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей — в 56 лет.

Также предусмотрена досрочная пенсия россиянам с трудовым стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований, если их минимальный стаж составляет 15 лет.

Кроме того, в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше срока, а также на досрочную пенсию имеют право претендовать опекуны инвалидов с детства.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин, заявил глава фракции партии Сергей Миронов. В продвижении инициативы он обвинил депутатов «Единой России», которым удалось «протащить эту антинародную реформу», не приняв во внимание мнение экспертов и протесты.
lenta.ru
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна