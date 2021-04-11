В Иране на ядерном объекте в городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, передает gazeta.ru
«Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению (урана) «Шахид Ахмади Рошан» (Натанз)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии нет пострадавших и загрязнения окружающей среды.
Камальванди добавил, что позже будет опубликована дополнительная информация.
В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.
В Иране заявили, что авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта
Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи отметил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся
Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает ТАСС.
"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - цитирует его агентство Fars. Политик добавил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.
По его словам, "сегодняшние действия в отношении центра по обогащению [урана] в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса".
Ранее официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.