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Молдова наращивает импорт оружия и боевой техники

Молдова наращивает импорт оружия и боевой техники

За два года в Молдову было импортировано оружия и боевой техники на сумму почти $6 млн.
Об этом сообщил экономический эксперт Думитру Барбалат, передает mybusiness.md

"Об экспорте вооружения в Молдову молдавская статистика умалчивает, в то время как органы статистики других стран эту информацию публикуют", - написал Барбалат.

В 2020 году вcего оружия и вооружение было поставлено на сумму 3 136 593 долларов США.

В том числе из: стран ЕС-27 - $3 127 185, США (реэкспорт) - $6 738, Турции - $2 670.

В 2019 году оружия и вооружение импортировано на сумму 2 680 266 долларов США.

Источник информации: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, уточнил эксперт.

Обращает на себя внимание рост импорта вооружений в 2020 (пандемийном) году более чем на 17%.

mybusiness.md
  • Сегодня, 21:14
  • DTV
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