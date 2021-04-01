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Молдова наращивает импорт оружия и боевой техники
За два года в Молдову было импортировано оружия и боевой техники на сумму почти $6 млн.
Об этом сообщил экономический эксперт Думитру Барбалат, передает mybusiness.md
"Об экспорте вооружения в Молдову молдавская статистика умалчивает, в то время как органы статистики других стран эту информацию публикуют", - написал Барбалат.
В 2020 году вcего оружия и вооружение было поставлено на сумму 3 136 593 долларов США.
В том числе из: стран ЕС-27 - $3 127 185, США (реэкспорт) - $6 738, Турции - $2 670.
В 2019 году оружия и вооружение импортировано на сумму 2 680 266 долларов США.
Источник информации: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, уточнил эксперт.
Обращает на себя внимание рост импорта вооружений в 2020 (пандемийном) году более чем на 17%.
mybusiness.md
- Сегодня, 21:14
- DTV
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