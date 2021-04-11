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В России изменились правила использования материнского капитала

В России изменились правила использования материнского капитала

В Министерстве труда России сообщили о принятии нового федерального закона, который позволит родителям распоряжаться финансовыми средствами материнского капитала более удобным способом. Соответствующий документ вступил в силу 11 апреля 2021 года.

Законопроект позволяет регулировать ситуации, когда родитель решает перенаправить финансовые средства не на накопительную часть пенсии, а на иные расходы: приобретение жилья, аренда или же образование ребенка. Однако порой финансы остаются на счету пенсионного фонда, и мать не может воспользоваться этим капиталом, передает eadaily.com.

Новый законопроект подразумевает возможность инвестиции материнского капитала. Для этого необходимо в течение полугода с момента возврата средств на счет пенсионного фонда написать специальное заявление о распоряжении данными средствами, а в том случае, если решение о направлении денег так и не было принято, то дополнительно предусматривается возможность продления временного промежутка на три месяца, прежде чем денежные средства уйдут на накопительную пенсию.

Ранее 8 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что за все время программы материнского капитала денежные средства получили 11,1 млн российских семей. Она также отметила, что заявления на использование средств подали более 80% семей.

eadaily.com
  • Вчера, 21:24
  • DTV
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