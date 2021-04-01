Экс-премьер-министр РМ Ион Кику 11 апреля опубликовал в Facebook эмблему и слоган партии «Развития и объединения Молдовы» (Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei — PDCM). Ранее Кику заявил о создании инициативной группы, которая займется формированием и регистрацией партии.
Логотип PDCM — семья под одной крышей. Лозунг партии — «Вместе — ради страны», передает newsmaker.md.
На сайте Агентства госуслугновогго формирования пока нет в списке зарегистрированных партий Молдовы, Сегодня в стране 52 зарегистрированые партии.
Напомним, бывший премьер-министр Ион Кику объявил 30 марта о создании инициативной группы, которая займется формированием и регистрацией новой партии — «Развития и объединения Молдовы». По словам Кику, в партию также войдут экс-министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну и бывший министр экономики Анатолий Усатый, замдиректора Института матери и ребенка Василий Томуз, генсекретарь правительства Лилиана Якони, мэр Хынчешт Александр Ботнарь, генсек министерства просвещения Иван Георгиу и многие другие.
«Партия „Развития и объединения Молдовы“ — правоцентристская политическая партия, чьи взгляды и цели основаны на нашей решимости восстановить верховенство закона, порядок и демократию — необходимых условиях для подлинной гарантии прав и свобод человека, для реализации либеральной экономической политики, стимулирующей экономическое развитие, чтобы повысить бюджетно-налоговую устойчивость страны и косвенно увеличить финансовые возможности для развития социальной сферы», — говорится в преамбуле программы партии.
Как отметил Кику, «развитие страны путем возвращения на ведущие роли социально-экономической и политической жизни прагматичных профессионалов и интеллектуалов и наиболее ценных людей нашего народа — является ключевым элементом программы. Самые ценные люди из сферы науки, образования, медицины, культуры или бизнеса были подвинуты на второй план посредственностями и политиками с сомнительной репутацией».