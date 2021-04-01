Dnestr.TV

 
0

Кику опубликовал слоган и логотип своей будущей партии

Кику опубликовал слоган и логотип своей будущей партии

Экс-премьер-министр РМ Ион Кику 11 апреля опубликовал в Facebook эмблему и слоган партии «Развития и объединения Молдовы» (Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei — PDCM). Ранее Кику заявил о создании инициативной группы, которая займется формированием и регистрацией партии.

Логотип PDCM — семья под одной крышей. Лозунг партии — «Вместе — ради страны», передает newsmaker.md.

На сайте Агентства госуслугновогго формирования пока нет в списке зарегистрированных партий Молдовы, Сегодня в стране 52 зарегистрированые партии.

Напомним, бывший премьер-министр Ион Кику объявил 30 марта о создании инициативной группы, которая займется формированием и регистрацией новой партии — «Развития и объединения Молдовы». По словам Кику, в партию также войдут экс-министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну и бывший министр экономики Анатолий Усатый, замдиректора Института матери и ребенка Василий Томуз, генсекретарь правительства Лилиана Якони, мэр Хынчешт Александр Ботнарь, генсек министерства просвещения Иван Георгиу и многие другие.

«Партия „Развития и объединения Молдовы“ — правоцентристская политическая партия, чьи взгляды и цели основаны на нашей решимости восстановить верховенство закона, порядок и демократию — необходимых условиях для подлинной гарантии прав и свобод человека, для реализации либеральной экономической политики, стимулирующей экономическое развитие, чтобы повысить бюджетно-налоговую устойчивость страны и косвенно увеличить финансовые возможности для развития социальной сферы», — говорится в преамбуле программы партии.

Как отметил Кику, «развитие страны путем возвращения на ведущие роли социально-экономической и политической жизни прагматичных профессионалов и интеллектуалов и наиболее ценных людей нашего народа — является ключевым элементом программы. Самые ценные люди из сферы науки, образования, медицины, культуры или бизнеса были подвинуты на второй план посредственностями и политиками с сомнительной репутацией».

Кику опубликовал слоган и логотип своей будущей партии
newsmaker.md
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна