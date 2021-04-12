Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества», — сказал министр в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, опубликованном на сайте МИД, пишет eadaily.com.
В качестве основы для механизма, запрещающего размещение вооружений в космосе, Лавров предложил использовать российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.
По словам главы МИД, стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Как напомнил Лавров, полноформатными участниками инициативы стали уже три десятка государств.
Россия неоднократно выступала за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса. В частности, в октябре прошлого года об этом говорил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье «75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения».
В мае прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между странами.