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Лавров призвал запретить вооружения в космосе

Лавров призвал запретить вооружения в космосе

Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества», — сказал министр в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, опубликованном на сайте МИД, пишет eadaily.com.

В качестве основы для механизма, запрещающего размещение вооружений в космосе, Лавров предложил использовать российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.

По словам главы МИД, стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Как напомнил Лавров, полноформатными участниками инициативы стали уже три десятка государств.

Россия неоднократно выступала за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса. В частности, в октябре прошлого года об этом говорил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье «75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения».

В мае прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между странами.

eadaily.com
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
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