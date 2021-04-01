Открывая заседание Оперативного штаба при Президенте ПМР, Вадим Красносельский поздравил участников совещания и всех приднестровцев с праздниками – Днем освобождения от немецко-румынских оккупантов и Днем космонавтики, призвав не забывать ветеранов. По поводу предстоящего Дня Великой Победы: решение о проведении 9 мая Военного парада пока в силе. Предполагаемые участники будут среди тех, кому предоставят возможность в первоочередном порядке привиться от коронавируса – любой из имеющихся в наличии вакцин, в том числе российской «Спутник V», поставка которой ожидается в ближайшей перспективе. «Проведение парада зависит от эпидемиологической обстановки. Будем действовать по ситуации», – отметил Вадим Красносельский, нацелив на продолжение подготовительных мероприятий с учетом двух вариантов развития событий, передает пресс-служба главы государства.
Президенту доложили, что на данный момент препаратами «Pfizer» и «AstraZeneca» привились 1157 приднестровцев. Обсуждался также вопрос условий, соблюдение которых обязательно при вакцинировании. Санэпидемслужба республики считает, что необходимости в ПЦР-исследованиях проб биоматериала потенциальных получателей вакцины, как и в экспресс-тестировании на антиген либо антитела, нет. Но обязательным является медицинский осмотр прививаемого перед процедурой. Отмечено также, что выработка специфического иммунитета начинается у привитых граждан уже после введения первой дозы вакцины. Вторая нужна для закрепления и поддержания стойкого поствакцинального иммунитета.
Главе государства доложили об обеспеченности сети инфекционных госпиталей медпрепаратами. Президент также спрашивал о подвижках с перезапуском кислородной станции в Слободзее. По словам руководителя Оперштаба Руслана Мовы, на сегодня запланирована повторная попытка, необходимость в которой назрела в связи с выходом из строя насоса. Интересовался Вадим Красносельский и работой компьютерных томографов, применение которых в борьбе с коронавирусом является важным диагностическим инструментом. Главе государства доложили, что установленным в Дубоссарской больнице оборудованием уже воспользовались порядка 70 пациентов. Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто был задействован в работе, связанной с приобретением и установкой оборудования, напомнив, что в начале пандемии в республике функционировало три томографа, сейчас их шесть.
Президента проинформировали о том, что на данный момент в госпитале на базе бендерского Центра матери и ребенка занято 170 из 325 коек, подготовленных для приема COVID-пациентов. В целом сеть коронавирусных стационаров республики заполнена на 85%.
Спрашивал Президент и о том, как продвигается работа по благоустройству двух скверов на территории РКБ – в центральной части лечгородка и перед корпусом, в котором расположен компьютерный томограф. По словам главврача Республиканской клинической больницы Игоря Тостановского, расчистка старых насаждений практически завершена, предстоит провести дополнительное озеленение.
Речь зашла и о приведении в порядок после зимы населенных пунктов Приднестровья. Специалисты Центра эпидемиологии солидарны с Президентом в том, что проведение субботников на открытом воздухе с соблюдением стандартных санитарно-эпидемиологических требований не представляет опасности для участников. president.gospmr.org