Румынский самолет Rockwell 690A Commander с регистрацией YR-XXC в данный момент летает над территорией Молдовы, заходя в воздушное пространство приграничных районов соседней Румынии и Одесской области.
Самолет вылетел из румынского аэропорта Яссы и сканирует одинаковые участки земной поверхности на высоте 4 тысячи метров, сообщает dumskaya.net
В частности, он осуществляет аэрофотосъемку территорий Молдовы южнее города Комрат.
Интересно, что в момент разворотов на 180 градусов борт залетает на территорию Украины на расстояние до 10 км.
Эти полеты согласованы с украинской стороной. Аэрофотосъемка проводится по заказу молдавского агентства земельных отношений и кадастра (АЗОК) и необходима для создания кадастровой карты Молдовы.