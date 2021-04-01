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Румынский самолет проводит аэрофотосъемку территории Молдовы и над приграничными районами Одесской области

Румынский самолет проводит аэрофотосъемку территории Молдовы и над приграничными районами Одесской области

Румынский самолет Rockwell 690A Commander с регистрацией YR-XXC в данный момент летает над территорией Молдовы, заходя в воздушное пространство приграничных районов соседней Румынии и Одесской области.

Самолет вылетел из румынского аэропорта Яссы и сканирует одинаковые участки земной поверхности на высоте 4 тысячи метров, сообщает dumskaya.net

В частности, он осуществляет аэрофотосъемку территорий Молдовы южнее города Комрат.

Интересно, что в момент разворотов на 180 градусов борт залетает на территорию Украины на расстояние до 10 км.

Эти полеты согласованы с украинской стороной. Аэрофотосъемка проводится по заказу молдавского агентства земельных отношений и кадастра (АЗОК) и необходима для создания кадастровой карты Молдовы.

Румынский самолет проводит аэрофотосъемку территории Молдовы и над приграничными районами Одесской области
dumskaya.net
  • Сегодня, 17:54
  • DTV
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