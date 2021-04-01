Желающим гражданам старше 18 лет нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и стать в очередь. На данном этапе есть возможность сделать прививку препаратом "AstraZeneca": ежедневно при наличии минимум 10 человек. Соответствующее поручение амбулаторной службе накануне дала главный санитарный врач Наталья Берил, сообщается на сайте Минздрава.
Напомним, вакцинация в республике стартовала 29 марта - с медработников. Из них первую дозу вакцины получили 1157 человек. В этом месяце в республику ожидается поставка первой партии (42 тысячи единиц) российской вакцины «Спутник V». Еще 20 тысяч доз поступит в мае. Такая договоренность была достигнута на встрече Вадима Красносельского с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком.
Эпидемиологи подчеркивают - чем скорее человек вакцинируется, тем больше у него шансов остаться здоровым или перенести коронавирус в лёгкой форме. Третья волна гораздо опаснее первых двух, в первую очередь большим количеством тяжёлых больных и умерших.
«Очень важно вакцинировать лиц с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, почечными и другими. Для таких людей заболевание коронавирусом является трагическим: очень высок риск заболеть тяжёлой формой или даже умереть. Все, кто умер, имел сопутствующие хронические заболевания. Что касается остальных, то главный эффект вакцинации против коронавируса – 100%-ная защита от тяжёлого течения болезни и от смерти», – отмечает заведующая эпидемиологическим отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анжела Мунтян.
Причём, от самой прививки заболеть коронавирусом нельзя. Все вакцины строятся на основе ослабленных, инактивированных вирусов или их частиц. Цель – вызвать ответ иммунной системы организма, чтобы при встрече с живым и активным вирусом не было тяжёлых реакций.
«У некоторых есть ощущение, что вакцинировался и заболел. Некоторые могут заболеть после вакцинации – такова специфика их организма, что он не отреагировал на вакцину. Но заболел не от вакцины, а от того, что встретился с вирусом. И даже если это и произойдёт, болезнь будет проходить в легкой форме. Что касается вакцины от коронавируса, то в них содержится информация о спайк-белке (S-белка, "шипа" – Ред.). и антитела вырабатываются именно на этот белок. Иммунитет вырабатывается в течение 2 недель после вакцинации, самое главное, что уже после 3-ей недели вакцинации человек защищён от тяжёлой формы заболевания. Но для того, чтобы антитела выработались в достаточном количестве и на продолжительное время, нужно получить 2 дозы вакцины», – говорит эпидемиолог. minzdrav.gospmr.org