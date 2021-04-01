В Приднестровье ужесточается ответственность за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Теперь алкоголь, в том числе пиво, нельзя распивать в магазинах, которые не оказывают услуг общепита. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Закон подписал Президент Вадим Красносельский.
За распитие пива и напитков на его основе нарушителям грозит предупреждение или административный штраф от 5 до 10 РУ МЗП (от 92 до 184 рублей). За употребление алкогольных и спиртосодержащих напитков размер штрафа составляет от 10 до 15 РУ МЗП (от 184 до 276 рублей).
Нынешняя редакция Кодекса предусматривает админответственность за распитие алкоголя в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.
Закон, подписанный главой государства, вступает в силу через 14 дней после дня официального опубликования.