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За распитие алкоголя в магазинах будут штрафовать

За распитие алкоголя в магазинах будут штрафовать

В Приднестровье ужесточается ответственность за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Теперь алкоголь, в том числе пиво, нельзя распивать в магазинах, которые не оказывают услуг общепита. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Закон подписал Президент Вадим Красносельский.

За распитие пива и напитков на его основе нарушителям грозит предупреждение или административный штраф от 5 до 10 РУ МЗП (от 92 до 184 рублей). За употребление алкогольных и спиртосодержащих напитков размер штрафа составляет от 10 до 15 РУ МЗП (от 184 до 276 рублей).

Нынешняя редакция Кодекса предусматривает админответственность за распитие алкоголя в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

Закон, подписанный главой государства, вступает в силу через 14 дней после дня официального опубликования.

За распитие алкоголя в магазинах будут штрафовать
За распитие алкоголя в магазинах будут штрафовать
За распитие алкоголя в магазинах будут штрафовать
За распитие алкоголя в магазинах будут штрафовать
novostipmr.com

  • Сегодня, 18:25
  • DTV
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