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Подготовлен план мероприятий по совершенствованию работы Госслужбы регистрации и нотариата

Подготовлен план мероприятий по совершенствованию работы Госслужбы регистрации и нотариата

По поручению Председателя Правительства еще в январе была создана рабочая группа из представителей органов госвласти и бизнес-сообщества для анализа деятельности Государственной службы регистрации и нотариата. Так, эксперты изучили алгоритмы предоставления 91 услуги и выразили замечания по ним. О том, какие шаги предстоят дальше, Александру Мартынову доложил его заместитель Станислав Касап.

Для начала уже составлена «дорожная карта» с указанием конкретных решений под выявленные недочеты. Всего в ней – 19 мероприятий: внесение изменений в законодательную и подзаконную базу, перевод услуг профильной Госслужбы в электронную форму и другие. Исполнители – Минюст, включая сам орган регистрации и нотариата, государственный Центр информационных технологий, Аппарат Правительства. Период реализации поставленных задач – с апреля по ноябрь, передает пресс-служба Правительства.

«В апреле уже разрешается вопрос исключения из правительственного постановления «О порядке проведения ведомственного тендера» возможности у ведомств, которые проводят тендеры, требовать выписки из единых реестров юрлиц и индивидуальных предпринимателей, потому что эти выписки можно получить при помощи Портала госуслуг или же системы межведомственного обмена данными», – сообщил Вице-премьер.

Глава исполнительной власти, заслушав доклад, призвал Станислава Касапа держать на контроле ситуацию, четко укладываясь в сроки по каждому этапу. По словам Александра Мартынова, следующий контрольный срез по этой теме ориентировочно состоится в сентябре.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:17
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