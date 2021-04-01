Эксперты Всемирной организации здравоохранения проведут инспекцию производства вакцины "Спутник V" в мае и июне, следует из плана ВОЗ по оценке вакцин от коронавируса.
В документе говорится также о том, что решение по оценке российской вакцины будет принято после получения всех данных и проведения инспекций. Некоторые встречи в рамках данного процесса уже проведены, передает interfax.ru
Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) намерены посетить производственные площадки, где изготавливается вакцина "Спутник V".
Как сообщалось, 29 января Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе. В начале марта стало известно о запуске процедуры экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.
Европейское агентство лекарственных средств уже разрешило для использования на рынке ЕС четыре вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.