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В Японии разрешили слить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с "Фукусимы-1"

В Японии разрешили слить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с "Фукусимы-1"

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Об этом сообщило национальное общественное телевидение. По его информации, такое решение было принято на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

По словам премьера, правительство Японии гарантирует, что предстоящий слив в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" будет произведен безопасно, передает ТАСС.

"Слив воды необходим для утилизации поврежденных реакторов, - сказал он. - Правительство обеспечит безопасность этого процесса и примет все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации".

Процесс подготовки к сбросу в океан воды с атомной станции займет примерно два года. За это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, проведены соответствующие работы. Сейчас в стальных баках на территории "Фукусимы-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как отмечается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Ранее ведающее атомными станциями министерство экономики, торговли и промышленности объявило, что при сбросе в океан воды с АЭС годичный уровень радиоактивности в районе слива составит до 0,62 микрозиверта в морской воде и 1,3 микрозиверта в атмосфере. По его информации, человек в год естественным путем получает облучение в размере 2,1 тысячи микрозивертов. Тем не менее, против сброса воды, согласно опросам общественного мнения, выступает население префектуры Фукусима и Всеяпонская ассоциация рыболовецких кооперативов. Ее руководство ранее категорически заявило об этом на встрече с Сугой. Крупнейшая в Японии энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), являющаяся оператором АЭС "Фукусима-1", уже выразила готовность компенсировать рыбакам потери от сокращения доходов в связи с возможным сокращением сбыта их продукции.

Глубокую озабоченность по поводу сброса воды накануне также выразили внешнеполитические ведомства Китая и Южной Кореи.

140 тонн воды ежедневно
Авария на "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Специалисты TEPCO постоянно откачивают эту воду и помещают в стальные баки, установленные на территории станции. Их накопилось уже более тысячи. Пространство для этих баков сокращается, и предел может быть достигнут уже летом 2022 года. Ежедневно в них закачивается около 140 тонн воды, которая очищается специальной системой. Перед сбросом, как утверждается, жидкость пройдет дополнительную обработку для уменьшения концентрации трития.
tass.ru
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
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