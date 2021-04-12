Россия приостановит чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщил источник РИА Новости. Скорее всего, мера будет действовать в течение полутора месяцев - с 15 апреля по 31 мая, дальнейшие решения зависят от эпидобстановки в республике. Собеседник не уточнил, коснется ли новое ограничение регулярных перевозок, передает ria.ru
Собеседник агентства подтвердил, что в ближайшее время объявят, в какие именно города ограничат полеты, а также когда и как вернутся из Турции российские туристы.
На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что сейчас на отдыхе в стране находятся около 25-30 тысяч россиян.
В прошлом году Турцию посетили 2,1 миллиона российских граждан, что втрое меньше показателей 2019 года.