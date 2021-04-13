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В водолечебнице Тирасполя начали практиковать новый метод реабилитации

В водолечебнице Тирасполя начали практиковать новый метод реабилитации

На протяжении трёх месяцев в столичной физиотерапевтической поликлинике реализовывают новую реабилитационную программу для различных категорий граждан. За этот период по данной программе оздоровление прошли порядка 150 человек в возрасте от 7 до 70 лет. Теперь комплексную помощь пациентам могут оказать в одном здании.

Методика рекомендована тем, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, кто перенес оперативное вмешательство на суставах или позвоночнике, у кого наблюдается деформация позвоночника (сколиоз, сутулость), а также детям-инвалидам, в том числе с ДЦП (детским церебральным параличом), и многим другим, пишет novostipmr.com.

В новую программу входят такие процедуры, как занятия в бассейне (плавание, гидрокинезотерапия), тренировки в зале лечебной физкультуры, массаж, различные виды электролечения, водолечения, озокеритолечение и другие. Всего 15 наименований. Они направлены на расслабление мышц, снятие мышечного спазма, улучшение кровообращения, восстановление подвижности в суставах, формирование мышечного корсета.

Как рассказала директор Тираспольской физиотерапевтической поликлиники Елена Голынская, курс реабилитации может пройти каждый.

«Сначала пациент должен посетить врача-физиотерапевта и сообщить о том, что его беспокоит. Врач в свою очередь (если есть такая необходимость) рекомендует проведение диагностических исследований (лабораторные анализы, электрокардиографию), после чего назначит необходимые процедуры с учетом индивидуального подхода», - пояснила руководитель.

Комплексные услуги по реабилитации в водолечебнице начали оказывать после того, как в учреждении отремонтировали бассейн и зал лечебной физкультуры. А также с приходом новых квалифицированных специалистов, которые проводят индивидуальные и групповые занятия как в зале, так и бассейне, владеют техникой лечебного массажа.

Так, сегодня на очередную процедуру в бассейн пришла 10-летняя Полина. Некоторое время назад девочка перенесла операцию. У неё обнаружили кисту тазобедренного сустава.

После операции ей назначили курс реабилитации. Уже вторую неделю подряд с понедельника по пятницу она работает в бассейне вместе с инструктором. Каждая тренировка длится порядка часа.

Полина в восторге от занятий плаванием. В воде чувствует себя комфортно.

В целом в водолечебнице отмечают положительную динамику проведения новой реабилитационной программы. К каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Стандартный курс занимает от 10 до 15 дней.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:24
  • DTV
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