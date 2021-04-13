На протяжении трёх месяцев в столичной физиотерапевтической поликлинике реализовывают новую реабилитационную программу для различных категорий граждан. За этот период по данной программе оздоровление прошли порядка 150 человек в возрасте от 7 до 70 лет. Теперь комплексную помощь пациентам могут оказать в одном здании.
Методика рекомендована тем, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, кто перенес оперативное вмешательство на суставах или позвоночнике, у кого наблюдается деформация позвоночника (сколиоз, сутулость), а также детям-инвалидам, в том числе с ДЦП (детским церебральным параличом), и многим другим, пишет novostipmr.com.
В новую программу входят такие процедуры, как занятия в бассейне (плавание, гидрокинезотерапия), тренировки в зале лечебной физкультуры, массаж, различные виды электролечения, водолечения, озокеритолечение и другие. Всего 15 наименований. Они направлены на расслабление мышц, снятие мышечного спазма, улучшение кровообращения, восстановление подвижности в суставах, формирование мышечного корсета.
Как рассказала директор Тираспольской физиотерапевтической поликлиники Елена Голынская, курс реабилитации может пройти каждый.
«Сначала пациент должен посетить врача-физиотерапевта и сообщить о том, что его беспокоит. Врач в свою очередь (если есть такая необходимость) рекомендует проведение диагностических исследований (лабораторные анализы, электрокардиографию), после чего назначит необходимые процедуры с учетом индивидуального подхода», - пояснила руководитель.
Комплексные услуги по реабилитации в водолечебнице начали оказывать после того, как в учреждении отремонтировали бассейн и зал лечебной физкультуры. А также с приходом новых квалифицированных специалистов, которые проводят индивидуальные и групповые занятия как в зале, так и бассейне, владеют техникой лечебного массажа.
Так, сегодня на очередную процедуру в бассейн пришла 10-летняя Полина. Некоторое время назад девочка перенесла операцию. У неё обнаружили кисту тазобедренного сустава.
После операции ей назначили курс реабилитации. Уже вторую неделю подряд с понедельника по пятницу она работает в бассейне вместе с инструктором. Каждая тренировка длится порядка часа.
Полина в восторге от занятий плаванием. В воде чувствует себя комфортно.
В целом в водолечебнице отмечают положительную динамику проведения новой реабилитационной программы. К каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Стандартный курс занимает от 10 до 15 дней. novostipmr.com