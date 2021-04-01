В республиканском бюджете с 2018 года депутаты Верховного Совета закладывают средства в Фонд наказов избирателей, чтобы деньги целенаправленно шли на решение «болевых» точек округов. В этом году на каждый избирательный округ (их всего 33) выделено по 350 тысяч рублей.
В бендерском микрорайоне «Ленинский» планируется ремонт внутридворовых территорий. Проблемные участки обновят на улице Победы и в селе Гиска на улице Ленина, рассказал депутат Верховного Совета по избирательному округу № 4 «Ленинский» Антон Онуфриенко. В прошлом году из Фонда наказов избирателей направили средства на обустройство детской площадки во дворе пятиэтажных домов по улице Коммунистической. Яркий и разноплановый игровой городок появился на месте пустыря и старых элементов площадки, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Обустроить детскую игровую площадку просили жители микрорайона. Видно, что она востребована, на ней играет и занимается много детей. Это говорит о том, что институт программы наказов избирателей работает, дает свои результаты», – отметил Антон Онуфриенко.
В Дубоссарах большие планы по освещению. Самая длинная улица Ленина протяженностью 7 километров станет светлее. Вдоль дороги установят 60 новых фонарей – в основном, на перекрестках и пешеходных переходах. Светильники будут отечественного производства, их приобретут на заводе «Электромаш».
«В процессе предвыборной кампании было много замечаний по поводу освещения улиц города. Ставился вопрос, что Дубоссары – город энергетиков, а освещение плохое. Поэтому принято решение направить часть средств, выделенных для выполнения наказов избирателей, на решение этой проблемы», – рассказал депутат Верховного Совета по избирательному округу № 11 «Центральный» Борис Герман.
Предварительная смета расходов направлена в госадминистрацию. К работам планируют приступить в конце апреля – начале мая. Старые светильники отреставрируют и установят на второстепенных улицах Дубоссар. В планах осветить также два автомобильных круга в центре города. vspmr.org