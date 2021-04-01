«Слишком много граждан покидают нашу страну в поисках лучшей жизни. Мы хотим, чтобы люди остались в стране, а те, кто уехал, вернулись». Это заявила президент Республики Молдова Майя Санду по случаю открытия ежегодного собрания Генеральной ассамблеи Сети ассоциаций местных властей Юго-Восточной Европы (NALAS), сообщает point.md ссылаясь на deschide.md
По словам главы молдавского государства, для достижения этой цели власти должны предпринять дополнительные шаги, чтобы «строить Европу у себя дома».
«Наша мечта - строить европейские села и города здесь, в Молдове, и в ходе избирательной кампании я дала твердое обязательство поддерживать местную публичную администрацию в достижении этой цели. Как мы можем оказаться там, где хотим? Прежде всего, мы должны обеспечить равный доступ к государственному финансированию для всех сообществ, которого, к сожалению, все еще не хватает в Молдове из-за безответственных политических решений. Более того, правящие политические партии иногда используют внешнюю помощь для поощрения или наказания местной публичной администрации. В течение многих лет я призывала доноров, особенно институты ЕС, разработать новые механизмы помощи для оказания прямой поддержки местным сообществам, минуя центральные правительства, с учетом того, что они не могут обеспечить справедливое распределение финансовых ресурсов», - сказала Санду.
Также президент РМ считает, что еще одна ключевая проблема - фискальная децентрализация.
«Сегодня в бюджетах многих сообществ мало или совсем нет ресурсов для реализации всех девелоперских проектов. Например, у большинства сообществ годовые бюджеты составляют менее 10% затрат на проект водоснабжения. Таким образом, необходимо ждать не менее 10 лет, чтобы обеспечить жителей водоснабжением. Именно по этой причине многие из наших сообществ полагаются на внешнюю помощь для решения своих основных проблем», - сказала Санду.
Глава государства отметила, что на данном этапе президентская команда работает над программой «Европейское село», которая представляет собой инициативу по объединению различных фондов и упрощению правил финансирования с целью повышения справедливости и доступа сообществ к финансированию на проекты местного развития.
«Мы хотим, чтобы этот фонд поддерживал открытие местных предприятий. Пандемия задержала наши усилия по этой программе, но мы надеемся, что скоро сможем запустить ее вместе с программой восстановления экономики страны», - сказала президент.
Майя Санду утверждает, что независимая и сильная местная государственная администрация является важной опорой демократии.
«Я буду и дальше поддерживать независимость местных администраций и работать над построением независимой и подотчетной судебной системы и прокуратуры. Мы продолжим наши усилия по обеспечению децентрализации и повышению финансовой независимости местных властей», - добавила глава государства.