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Зеленский утвердил стратегию своего представительства в Крыму

Зеленский утвердил стратегию своего представительства в Крыму

Зеленский подписал документ, который определяет приоритетные задачи и направления деятельности представительства президента в Крыму.

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию с главными направленями деятельности представительства главы государства в Крыму. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ принят с целью усиления соблюдения прав и основных свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях. Соответствующий указ О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым опубликован на сайте главы государства, передает korrespondent.net.

Согласно документу, представительство президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, защиты и поддержки граждан, проживающих в автономной республике, внутренне перемещенных лиц, а также лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации и вооруженным конфликтом.

Кроме того, представительство должно информировать международных партнеров о фактах нарушений прав и основных свобод человека, в частности преследования украинских граждан по политическим мотивам, а также нарушение норм международного гуманитарного права.

Кроме того, Представительство должно заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.

В обязанности представительства также входит реализация эффективной информационной политики, противодействие дезинформации, выстраивание модели коммуникации с украинскими гражданами, проживающими на временно оккупированной территории, их информирование о возможностях реализации ими прав и законных интересов на подконтрольной Украины территории.

Напомним, в марте Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Стратегия состоит из преамбулы и 97 пунктов, которые разбиты на общие положения, руководящие принципы, приоритетные направления и так далее.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:15
  • DTV
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