Президент Республики Молдова Майя Санду утверждает, что она получает ежемесячную зарплату в размере 15 600 леев. Об этом глава государства заявила во вторник, 13 апреля, в ходе программы Cotidianul Live.
"Моя чистая зарплата 15 600 леев. По сравнению со средней пенсией - это очень высокая зарплата. По сравнению с зарплатой, которую получают некоторые чиновники из других учреждений, 30 - 45 тысяч, это мало. Я говорила, что нужно снизить некоторые зарплаты. Заработная плата, которую я получаю, для меня очень хорошая, высокая по сравнению с той, которую получают некоторые граждане", - сказала президент Майя Санду, цитирует zdg.md
В 2020 году Майя Санду, президент Республики Молдова, получила зарплату в размере 4,4 тыс. леев за восемь дней декабря 2020 года, в течение которых она работала президентом. Майя Санду принесла присягу 24 декабря 2020 года, напоминает point.md.
Данные о доходах президента содержатся в декларации за 2020 год, которую глава государства представила 31 марта этого года.
Майя Санду также указала в декларации о доходах, что ей принадлежит квартира площадью 74,5 квадратных метра, купленная в 2003 году. Также президент задекларировала автомобиль Toyota Rav 4, выпущенный в 2007 году и купленный в 2012 году за 170 тысяч леев.
Майя Санду также указала в своей декларации, что у нее есть два банковских счета: один в США, на котором хранится сумма в размере 17 578 долларов, и один в коммерческом банке в Республике Молдова, на котором она держит 10 тысяч леев. Также президент указала, что получила чек на 399 долларов от Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс.