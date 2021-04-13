Dnestr.TV

 
0

Турция запрещает внутренние поездки из-за COVID-19

Турция запрещает внутренние поездки из-за COVID-19

Турция на две недели ужесточает ограничения, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

В частности, в стране вводится запрет на междугородние поездки. Кроме того, увеличивается продолжительность комендантского часа в будние дни, теперь он будет действовать с 19.00 до 5.00 по местному времени, передает gazeta.ru

Рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос или оказывать услуги доставки, школы и дошкольные учреждения переводятся на дистанционное обучение, вновь вводятся ограничения на выход из дома для несовершеннолетних и лиц старшего поколения.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает самый сложный период пандемии новой коронавирусной инфекции. По его словам, не менее 80% населения Турции живет в городах с очень высоким риском заболевания COVID-19.

gazeta.ru
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна