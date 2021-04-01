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Долг Молдовы за природный газ почти достиг восьми миллиардов долларов

Долг Молдовы за природный газ почти достиг восьми миллиардов долларов

Долг Республики Молдова за природный газ составляет почти восемь миллиардов долларов, из которых около семи миллиардов приходится на левый берег Днестра. Эта тема обсуждалась во вторник, 13 апреля, в Комиссии по контролю за государственными финансами, передает nokta.md ссылаясь на agora.md

Согласно данным, предоставленным «Moldovagaz», долг правого берега Днестра составляет около 715 миллионов долларов, в основном это долги таких теплоэнергетических компаний, как CET-Nord или Termoelectrica. В отношении них председатель совета директоров «Moldovagaz» Вадим Чебан заявил, что начаты обсуждения по поводу принятия соглашения, которое будет регулировать выплату долга этого предприятия.

Однако большая часть внешнего долга принадлежит приднестровскому региону и составляет около 6,8 миллиарда долларов. В связи с этим Вадим Чебан сообщил, что в течение 2020 года были изучены несколько способов урегулирования этой задолженности, и было составлено соглашение, которое будет обсуждаться на уровне акционеров.

«Многое также зависит от того, как будет разрешен приднестровский спор, потому что стоимость долгов превосходит нас с точки зрения механизмов их урегулирования. По крайней мере, «Газпром» не отказывается от переговоров и готов проанализировать регулирование этих долгов», — сказал Чебан.

nokta.md
  • Сегодня, 06:37
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