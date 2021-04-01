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Используя мотоблок получил травмы по неосторожности

Используя мотоблок получил травмы по неосторожности

В дежурную часть Григориопольского РОВД утром 12 апреля поступило сообщение из центральной районной больницы. Медики рассказали, что накануне в приёмное отделение поступил 29-летний житель с. Красная Горка. У него диагностировали закрытый перелом рёбер левой половины грудной клетки и ссадины. Милиционеры выяснили, что телесные повреждения сельчанин причинил себе 11 апреля. Используя мотоблок при работе на земле, мужчина включил задний ход и не заметил стоящее позади дерево. Он оказался зажат между самоходной техникой и стволом. Скорую помощь пострадавшему вызвали знакомые. Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение ЦРБ, передает пресс-центр МВД ПМР.

Специалисты напоминают: в разгар огородно-полевых работ возрастает опасность получить травмы, особенно при применении сельскохозяйственных устройств. Соблюдение правил техники безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье. Помните, что:

– перед использованием мотоблока необходимо убедиться в исправности всех его механизмов и наличии защитных кожухов;

– перед началом работы нужно обязательно проверить работоспособность кнопки аварийного отключения двигателя;

– обрабатываемый участок земли следует предварительно очистить от крупных камней, веток и прочих посторонних предметов;

– заправлять мотоблок горючим допускается только при выключенном двигателе и при соблюдении норм пожарной безопасности;

– эксплуатировать технику необходимо в положении, предусмотренном инструкцией;

– при работе нельзя допускать приближения посторонних лиц;

– запрещено удалять застрявшие во вращающемся механизме предметы либо производить регулировку фрезы при включённом двигателе;

– одежда работника не должна иметь свисающих деталей, которые могут попасть между лопастями фрезы. Защиту ног лучше обеспечить плотными штанами и крепкой закрытой обувью.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 06:46
  • DTV
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